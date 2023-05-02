Новый чемпион мира по шахматам примерил чапан в Астане (фото)

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий. Фото: facebook.com/kazchesskz

В Астане прошла торжественная церемония награждения 17-го чемпиона мира по шахматам Дина Лижэня. На него надели чапан, сообщается в официальном Facebook-профиле Казахстанской федерации шахмат.

Торжественная церемония награждения 17-го чемпиона мира по шахматам Дина Лижэня прошла в отеле St. Riges в Астане.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и глава Казахстанской шахматной федерации (КФШ) Тимур Турлов надели на него венок победителя и вручили кубок чемпиона, говорится в сообщении.

Награждение Дин Лижэня. Фото: facebook.com/kazchesskz

Кроме того, во время церемонии на Дина Лижэня и на российского шахматиста Яна Непомнящего надели чапан.

"Это был настоящий праздник шахмат не только для всего Казахстана, но и для всего мира. Параллельно с главным матчем прошло более 20 значимых событий – открытый кубок Казахстана, соревнования для детей, матч женской сборной Казахстана против сборной мира", – гласит публикация.

Турлов также сообщил о подписании с ФИДЕ соглашения о проведении в Казахстане принципиально нового для мира шахмат соревнования – чемпионата мира среди общеобразовательных школ.

Чемпионат мира по шахматам 2023 прошел в Астане с 7 апреля по 1 мая. За шахматную корону боролись россиянин Ян Непомнящий и выходец из КНР Дин Лижэнь. Победу одержал последний, сообщалось на официальном сайте КФШ.

31 октября 2022 года уже экс-чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим.

Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2018928-novyy-chempion-mira-po-shahmatam-primeril-chapan-v-astane-foto/