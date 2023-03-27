"Возможно, погорячилась": Бибисара Асаубаева о перепалке с Жансаей Абдумалик

Бибисара Асаубаева. Фото: instagram.com/bibisarachess

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram заявила, что, возможно, погорячилась, резко высказавшись в адрес своей коллеги Жансаи Абдумалик.

"Тот хаос, который сейчас царит на нашем Гран-при в Индии, можно сравнить с эффектом бабочки. Взмах крыла на одном берегу привел к Цунами, накрывшим нас всех, на противоположном конце. Один эпизод, о котором я вчера рассказывала, спровоцировал такие последствия, что теперь мы просто не понимаем, что нам со всем этим делать.

Возможно, я вчера погорячилась (за что, кстати, уже получила свою порцию хейта). Безусловно, эмоции, идущие впереди холодного рассудка, тоже могут иметь разрушительные последствия. И пусть это будет уроком всем. Шахматисту стоит просчитывать на несколько шагов вперед – причем в первую очередь в жизни, ведь цена ошибки в ней гораздо выше, чем на шахматной доске. И если я ошиблась, я готова признать", – написала она.

Она подчеркнула, что сейчас ей хочется чтобы подобные ситуации не повторялись.

"Однако сейчас мне хочется только одного: чтобы тех вещей, что творятся в Нью-Дели, больше никогда нигде не было. Ни халатной организации, ни недосыпа, ни слез, ни скандалов, ни сковывающей неопределенности, ни бесконечных обещаний, дающих ложные надежды.

Хочется просто играть, ставить рекорды, прославлять свою страну и радовать родных. Ведь мы здесь именно за этим. И очень надеюсь, что нам дадут такую возможность.

В священный месяц Рамадан особенно важно иметь чистые помыслы и благочестивые намерения. Прошу прощения у тех, кого могла оскорбить. Такой цели не было. И пусть воздастся достойнейшему", – добавила шахматистка.

Напомним, ранее в социальных сетях разгорелся скандал между двумя казахстанскими шахматистками – Бибисара Асаубаева критично высказалась о решении Жансаи Абдумалик покинуть Гран-при в Индии.

"Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать", – написала Асаубаева.

Тем не менее отмечалось, что Жансая Абдумалик покинула турнир из за проблем с организацией. Она ответила на выпад Асаубаевой на собственной странице.

"Я лично поставила в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях.

Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях", – подчеркнула шахматистка.

Позже глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения за недочеты в организации женского Гран-при в Индии.

Он заявил, что FIDE назначит специального координатора, который будет находиться в полном распоряжении участников и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они могут понести.

При этом в список участников турнира, которым адресовано письмо с извинениями от Аркадия Дворковича, не была включена отказавшаяся от участия Абдумалик.

Инцидент прокомментировали и в Казахстанской федерации шахмат.

"Казахстанская федерация шахмат считает необходимым заявить, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.

Со своей стороны Федерация выражает поддержку казахстанским спортсменкам и надеется, что уровень организации женских шахматных турниров в мире будет расти", – говорилось в сообщении.

Добавим, что инцидент произошел во время третьего этапа серии Гран-при FIDE 2022-2023 года среди женщин.

Как сообщается на официальной странице соревнования, серия Гран-при состоит из четырех турниров среди женщин, которые проводятся в течение двух лет.

Первый этап этой серии Гран-при проходил в Астане в сентябре прошлого года, второй – состоялся в Мюнхене в феврале 2023 года. Четвертый этап запланирован на май.

Всего в женской серии Гран-при 2022-2023 принимают участие 16 игроков, и каждая из них выступает в трех из четырех турниров.

В каждом этапе участвуют двенадцать игроков по круговой системе – каждый игрок набирает очки в соответствии со своим положением в итоговой таблице.

Победителем серии Гран-при становится игрок, набравший наибольшее количество очков, заработанных во всех трех турнирах, в которых он участвовал.

Общий призовой фонд каждого из четырех турниров составляет 80 000 евро, еще 80 000 евро распределяются между 8 лучшими игроками в общем зачете серии Гран-при.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2014122-vozmozhno-pogoryachilas-bibisara-asaubaeva-o-vyskazyvaniyah-v-adres-zhansai-abdumalik/