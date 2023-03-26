Казахстанская федерация шахмат сделала заявление после скандала между Асаубаевой и Абдумалик

Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. Фото: instagram.com/kzchessfederation

В Казахстанской федерации шахмат прокомментировали ситуацию с женским турниром Гран-при в Индии после скандала в соцсетях между Жансаей Абдумалик и Бибисарой Асаубаевой. Заявление опубликовано на сайте федерации.

В Казахстанской федерации шахмат заявили, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.

"Казахстанской общественностью активно обсуждаются вопросы организации турнира Гран-при по шахматам среди женщин в городе Нью-Дели.

Казахстанская федерация шахмат считает необходимым заявить, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.

Со своей стороны Федерация выражает поддержку казахстанским спортсменкам и надеется, что уровень организации женских шахматных турниров в мире будет расти.

Также Казахстанская федерация шахмат обсуждает сложившуюся ситуацию с ФИДЕ и всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении федерации.

В федерации выразили надежду, что шахматистки смогут урегулировать "сиюминутные разногласия".

"Женская сборная страны по шахматам является гордостью казахстанского спорта. Мы уверены, что наши титулованные шахматистки смогут урегулировать сиюминутные разногласия и будут радовать почитателей своего таланта новыми победами, в том числе на командном уровне.

Федерацией будут созданы для этого все необходимые условия", - заявили в Федерации шахмат Казахстана.

Напомним, ранее в социальных сетях разгорелся скандал между двумя казахстанскими шахматистками - Бибисара Асаубаева критично высказалась о решении Жансаи Абдумалик покинуть Гран-при в Индии.

"Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать", - написала Асаубаева.

Она отметила, что, несмотря на то, что в организации действительно были недочеты, "больше всего вопросов к Жансае".

Между тем Жансая Абдумалик в ответ заявила, что покинула турнир по вине организаторов, лично поставив в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях.

Позднее глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения за недочеты в организации женского Гран-при в Дели. Дворкович также пообещал провести тщательный пересмотр руководящих принципов и стандартов организации женских турниров и повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий. При этом в список участников турнира, которым адресовано письмо с извинениями от Дворковича, не включена отказавшаяся от участия Абдумалик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2014093-kazahstanskaya-federatsiya-shahmat-sdelala-zayavlenie-posle-skandala-mezhdu-asaubaevoy-i-abdumalik/