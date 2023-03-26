Перепалка Асаубаевой и Абдумалик: глава FIDE извинился перед участницами Гран-при в Индии

Шахматы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения за недочеты в организации женского Гран-при в Дели. Официальное письмо было опубликовано на сайте FIDE.

В письме, адресованном участникам соревнования, Аркадий Дворкович выразил искренние извинения за проблемы и неудобства, с которыми столкнулись игроки. Ранее из-за этих организационных проблем казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик отказалась от участия в турнире.

Несмотря на это, как следует из заявления FIDE, турнир продолжится с корректировками для оставшихся игроков.

"FIDE также назначит специального координатора, который будет находиться в полном распоряжении участников и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они могут понести", – говорится в сообщении.

Дворкович также пообещал провести тщательный пересмотр руководящих принципов и стандартов организации женских турниров и повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий.

При этом в список участников турнира, которым адресовано письмо с извинениями от Аркадия Дворковича, не включена отказавшаяся от участия Абдумалик.

Напомним, что Бибисара Асаубаева в соцсетях осудила свою коллегу Жансаю Абдумалик за решение не участвовать в турнире в Индии.

"Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть все по надуманной причине", – резко высказалась она.

Позже Абдумалик ответила на выпад спортсменки.

"Я лично поставила в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях.

Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях", – подчеркнула шахматистка.

Добавим, что Международная шахматная федерация (FIDE) является руководящим органом шахматного спорта и регулирует все международные шахматные соревнования. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Созданная как неправительственная организация, она была признана Международным олимпийским комитетом глобальной спортивной организацией в 1999 году. Сейчас штаб-квартира FIDE находится в Лозанне (Швейцария).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2014069-perepalka-asaubaevoy-i-abdumalik-glava-fide-izvinilsya-pered-uchastnitsami-gran-pri-v-indii/