Токаев обсудил развитие шахмат в Казахстане с Динарой Садуакасовой

Касым-Жомарт Токаев и Динара Садуакасова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял почетного президента федерации шахмат города Астаны Динару Садуакасову. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев и международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.

Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее.

По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.

Касым-Жомарт Токаев и Динара Садуакасова. Фото: Акорда

Президент поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Динаре Садуакасовой успехов на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что в конце декабря прошлого года казахстанская шахматистка Динара Садуакасова завоевала серебро на чемпионате мира по рапиду. После этого глава государства уже поздравлял казахстанку с победой.

Добавим, что Динара Садуакасова – многократная чемпионка мира по шахматам, чемпионка Азии среди женщин, а также посол доброй воли детского фонда ООН Unicef. Об этом сообщается на официальном сайте Академии шахмат Динары Садуакасовой.

На 1 августа 2020 года она занимала 10-ю строчку в топ-100 сильнейших женщин-шахматисток мира. Была признана Азиатской шахматной Федерацией лучшей шахматисткой до 20 лет в Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2013920-tokaev-obsudil-razvitie-shahmat-v-kazahstane-s-dinaroy-saduakasovoy/