Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алматы

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который состоялся в Алматы, передает NUR.KZ.
Триумф на мировом турнире Карлсену принесла победа в заключительном туре над Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан).
Магнус набрал 16 очков и финишировал на первой строчке. Второе место занял американец Хикару Накамуру. Замкнул тройку лучших Айк Мартиросян (Армения).
Норвежский шахматист во второй раз в карьере выиграл ЧМ по блицу. Впервые он взял титул в 2009 году. Добавим, что ранее Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду.
Напомним, в женских соревнованиях победу одержала казахстанка Бибисара Асаубаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2003815-magnus-karlsen-vyigral-chempionat-mira-po-blitsu-v-almaty/