Магнус Карлсен и Тань Чжунъи лидируют на ЧМ по рапиду в Алматы

Магнус Карлсен. Фото: ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен претендует на очередную корону, а китаянка Тань Чжунъи лидирует в женском рапиде, передает NUR.KZ.

Вчера на чемпионате мира в Алматы прошли четыре тура в мужском и женском рапиде.

У мужчин с 7,5 баллами лидирует норвежец Магнус Карлсен. На пол-очка отстают россиянин Владимир Федосеев, узбекистанец Нодирбек Абдусаттаров и немец Винсент Кеймер.

К слову, сегодня молодой гроссмейстер из Германии встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В женском рапиде успешно выступает китаянка Тань Чжунъи. После восьми туров она лидирует с результатом 6,5. Столько же баллов у россиянки Александры Горячкиной и Шри Би Савиты из Индии.

Также в десятке сильнейших идут казахстанки Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова (по 6 баллов).

Финальные туры по рапиду у мужчин и женщин состоятся сегодня в 15:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2003375-magnus-karlsen-i-tan-chzhuni-lidiruyut-na-chm-po-rapidu-v-almaty/