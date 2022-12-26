Аркадий Дворкович: В Казахстане создаются условия, чтобы шахматисты показывали свои лучшие качества

Аркадий Дворкович. Фото: Miguel Pereira/Getty Images

В последнюю неделю уходящего 2022 года лучшие игроки планеты собрались на чемпионате мира по быстрым и блиц-шахматам в Алматы. В честь этого была организована пресс-конференция, в ходе которой выступил президент FIDE Аркадий Дворкович, передает NUR.KZ.

Спикер подчеркнул, что в Казахстане не впервые проводятся крупные соревнования, так как именно здесь создаются гостеприимные и благоприятные условия, чтобы лучшие игроки мира показывали свои лучшие качества.

"В Казахстане прошел этап женского Гран-при ФИДЕ и кроме того в Актобе проходил международный шахматный фестиваль "Мемориал Владимира Дворковича", памяти моего отца. И, конечно, мы обсуждаем дальнейшие турниры, в том числе и детские", - сказал Дворкович.

Также президент Международной шахматной федерации подвел итоги уходящего года, отметив, что он был трудным, но очень успешным.

"Благодаря индийским друзьям удалось организовать Олимпиаду, провели больше десяти чемпионатов мира в течение буквально трех месяцев с сентября по ноябрь, которые были перенесены с прошлых лет. В 2022 году удалось добиться роста популярности шахмат, причем как классических за доской, так и онлайн.

Мы видим, что растут призовые фонды, мы провели год женских шахмат и смогли сделать так, чтобы было больше турниров, больше тренировочного процесса, больше женщин в качестве организаторов, управляющих и арбитров. Рассчитываем, что это хорошее начало для следующего десятилетия женских шахмат", - отметил спикер.

Кроме того, глава FIDE Аркадий Дворкович считает, что главное достижение — это проект "Шахматы в школах", который осуществляется во многих странах. Казахстан - один из примеров такой страны, где шахматы включили в образовательную программу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2003120-arkadiy-dvorkovich-v-kazahstane-sozdayutsya-blagopriyatnye-usloviya-dlya-shahmatistov/