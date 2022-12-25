Казахстанский шахматист сыграл вничью с чемпионом мира на вершине Шымбулака (видео)

Магнус Карлсен играет в шахматы с Дарменом Садвакасовым. Фото: NUR.KZ

Международный гроссмейстер Дармен Садвакасов сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и обыграл французского шахматиста Максима Вашье-Лаграва, передает корреспондент NUR.KZ.

За несколько часов до официальной церемонии открытия Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Алматы ряд зарубежных звездных гроссмейстеров посетили горнолыжный курорт Шымбулак и каток "Медеу", который в этот день отмечал свое 50-летие.

Группу любителей горного восхождения возглавили сильнейший шахматист современности - 16-й и действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии и чемпион мира по блицу 2021 года француз Максим Вашье-Лаграв.

Шахматисты пообщались с местными туристами, с удовольствием забрались на один из ближайших пиков Шымбулака, а после спуска на высоте 3200 метров прямо на свежем воздухе сыграли несколько блиц-партий.

Магнус Карлсен играет в шахматы с Максимом Вашье-Лагравом. Фото: NUR.KZ

В ходе этой своеобразной разминки вице-президент Казахстанской федерации шахмат, международный гроссмейстер Дармен Садвакасов сначала обыграл черными фигурами в "Новоиндийской защите" признанного маэстро блица Вашье-Лаграва, а затем свел к ничьей партию с Карлсеном во "Французской защите".

Максим Вашье-Лагравом играет с Дарменом Садвакасовым. Фото: NUR.KZ

Играющие на фоне заснеженных гор шахматисты привлекли внимание катающихся на лыжном курорте туристов. Мировые шахматные звезды с удовольствием сфотографировались со всеми желающими болельщиками.

Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы с 25 по 30 декабря. Ранее Магнуса Карлсена, о котором шла речь выше, встретила в аэропорту юная шахматистка Дилайла Садвакасова.

Магнус Карлсен, по информации на сайте Казахстанской федерации шахмат, родился 30 ноября 1990 года в Норвегии. С 2004 года является гроссмейстером.

С 2013 года становился чемпионом мира 5 раз и будет им до окончания матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, который пройдет в 2023 году.

Трехкратный чемпион мира в рапиде (2014, 2015, 2019) и пятикратный чемпион мира в блице (2009, 2014, 2017, 2018, 2019). Его максимальный рейтинг 2882 (май 2014 и август 2019) – самый высокий в истории.

Максим Вашье-Лаграв, по данным Chess.com, – французский супергроссмейстер, с 2016 года входящий в число сильнейших в мире.

Вашье-Лаграв – троекратный чемпион Франции по шахматам, пятикратный победитель фестивалей шахмат в Биле и двукратный чемпион Европы по блицу. Наряду с Карлсеном является одним из фаворитов на проходящем в Алматы чемпионате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2002965-kazahstanskiy-shahmatist-sygral-vnichyu-s-chempionom-mira-na-vershine-shymbulaka-video/