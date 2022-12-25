Лучший шахматист мира Магнус Карлсен прибыл в Алматы

Магнус Карлсен. Фото: kazchess.kz

В Алматы на чемпионат мира по шахматам прибыл действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В аэропорту его встретила юная шахматистка Дилайла Садвакасова, передает официальный сайт Казахстанской федерации шахмат.

"Я восхищаюсь карьерой Магнуса Карлсена и считаю, что в становлении его как чемпиона большая роль и заслуга его отца. Также и меня поддерживают родные, без их поддержки не было бы моих успехов. Я взяла автограф не только у Магнуса, но и у его отца", – говорит девятилетняя Дилайла.

Дилайла Садвакасова – чемпионка Казахстана по блицу, победительница Кубка Карпова 2019 года, победитель премии Международной шахматной федерации FIDE.

Шахматистка награждена за создание уникального культурно-просветительского проекта "Шахматные истории с Дилайлой", где рассказывает о чемпионах и чемпионках мира по шахматам. Среди выбранных женщин Дилайла является единственным ребенком. Стоит отметить, что 2022 год был объявлен FIDE годом женщины в шахматах.

Магнус Карлсен и Дилайла Садвакасова. Фото: kazchess.kz

Дилайла Садвакасова. Фото: kazchess.kz

Чемпионат мира по шахматам в Алматы

ЧМ по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря. В борьбе за титулы будут бороться ведущие шахматисты из 50 стран мира. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. Призовой фонд составил один миллион долларов.

Организаторами турнира выступили ФИДЕ и Казахстанская Федерация шахмат. Мероприятие проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта страны.

Фавориты открытого чемпионата:

действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, с рейтингом 2859 в декабрьском списке);

Хикару Накамура (США, 2768);

Фабиано Каруана (США, 2766);

Ян Непомнящий (FIDE, 2793);

Аниш Гири (Нидерланды, 2764);

Александр Грищук (ФИДЕ, 2745);

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740);

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729);

Юй Янъи (Китай, 2728);

действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц) и многие другие именитые шахматисты.

Среди женщин выступают: Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Чжунъи (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавалли (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440) и другие.

Магнус Карлсен родился 30 ноября 1990 года в Норвегии. С 2004 года является гроссмейстером.

С 2013 года становился чемпионом мира 5 раз и будет им до окончания матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, который пройдет в 2023 году.

Трехкратный чемпион мира в рапиде (2014, 2015, 2019) и пятикратный чемпион мира в блице (2009, 2014, 2017, 2018, 2019). Его максимальный рейтинг 2882 (май 2014 и август 2019) – самый высокий в истории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2002942-luchshiy-shahmatist-mira-magnus-karlsen-pribyl-v-almaty/