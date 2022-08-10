Жансая Абдумалик заняла третье место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022

Жансая Абдумалик. Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик завоевала бронзовую медаль среди первых досок на Всемирной шахматной Олимпиаде в Индии, сообщает Sports.ru.

На первой доске играют самые сильные игроки своих сборных.

Другая казахстанка Бибисара Асаубаева завершила четвертой среди вторых досок.

Женская сборная:

Жансая Абдумалик (22 года) – первая доска, 3-е место

Бибисара Асаубаева (18 лет) – вторая доска, 4-е место

Ксения Балабаева (17 лет) – третья доска, 16-е место

Гулисхан Нахбаева (31 год) – четвертая доска, 11-е место

Назерке Нургали (18 лет) – пятая доска, сыграла меньше 8 игр

Мужская сборная:

Ринат Джумабаев (33 года) – первая доска, не попал в топ-20

Алишер Сулейменов (22 года) – вторая доска, 13-е место

Муртас Кажгалеев (49 лет) – третья доска, сыграл меньше 8 игр

Арыстанбек Уразаев (24 года) – четвертая доска, 18-е место

Казыбек Ногербек (18 лет) – пятая доска, 19-е место.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1982643-zhansaya-abdumalik-zanyala-trete-mesto-na-vsemirnoy-shahmatnoy-olimpiade-2022/