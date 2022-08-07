Женская сборная Казахстана обыграла Словакию на шахматной олимпиаде

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские шахматистки обыграли Словакию и поднялись в мировом рейтинге на шестое место, а мужская сборная проиграла Азербайджану и опустилась на 12 место, сообщает Sports.kz.

Женская сборная Казахстана поднялась в рейтинге с десятого места на шестое, в то время как мужская команда опустилась с седьмой строчки на 12-ю.

Сегодня казахстанские шахматистки одержали победу над сборной Словакии со счетом 3,5-0,5. Мужская сборная потерпела поражение от Азербайджана (1,5-2,5).

Напомним, что ранее женская сборная одержала уверенную победу над командой из Бельгии со счетом 3:1.

Отметим, что в мужском рейтинге лидирует команда Армении, тогда как в женском на первом месте располагается сборная Индии.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1982109-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-obygrala-slovakiyu-na-shahmatnoy-olimpiade/