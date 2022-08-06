Бибасару Асаубаеву признали лучшей шахматисткой Азии

Шахматы: Pixabay

Самая молодая чемпионка мира по шахматам, 18-летняя казахстанская спортсменка Бибасара Асаубаева была признана лучшей шахматисткой Азии 2021 года, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.

"Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ — 15-ый чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду "Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин". Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы!", — написала в своей социальной сети Асаубаева.

В прошлом году казахстанка стала самой молодой чемпионкой мира по блицу в истории шахмат. Выиграла серебро чемпионата мира по рапиду. В решающих партиях мирового первенства казахстанская шахматистка обыграла грузинского шахматиста - гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с гроссмейстером Александрой Костенюк. Помимо этого, отметилась победой на чемпионате Азии.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1982057-bibasaru-asaubaevu-priznali-luchshey-shahmatistkoy-azii/