Чемпионка по шахматам Бибисара Асаубаева показала подарки от Токаева (фото)

Бибисара Асаубаева. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в своем Instagram-аккаунте показала, какой подарок получила от главы государства сегодня на встрече, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной федерации - Динарой Садуакасовой, Жансаей Абдумалик, Бибисарой Асаубаевой.

Глава государства заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказанию системной поддержи со стороны государства, созданию необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.

Кроме того, Токаев пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу на "Алтын белгі", и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.

По всей видимости, спортсменки также получили подарки от президента. На опубликованном казахстанской чемпионкой снимке видны открытка от президента и коробки от iPhone и Apple Watch.

"Спасибо большое", - подписала фото Бибисара Асаубаева, отметив аккаунт главы государства.

Скриншот: instagram.com/bibisarachess

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1975281-chempionka-po-shahmatam-bibisara-asaubaeva-pokazala-podarki-ot-tokaeva-foto/