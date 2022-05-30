Шахматистка Жансая Абдумалик досрочно выиграла Бундеслигу

Жансая Абдумалик. Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik/

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионом женской Бундеслиги в Германии, передает NUR.KZ.

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Об этом 22-летняя шахматистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Друзья, команда OSG Baden-Baden, за которую я выступаю в женской Бундеслиге, досрочно одержала победу.

В 9 туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwabisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2:3, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге", - написала Абдумалик.

Жансая отметила, что в последний раз OSG Baden-Baden становилась чемпионами лиги в 2018 году. Также ее команда установила рекорд по числу кубков Бундеслиги (12-я победа).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1971628-shahmatistka-zhansaya-abdumalik-dosrochno-vyigrala-bundesligu/