Российская шахматистка приняла решение выступать за Польшу

Шахматы: Pixabay

Известная российская шахматистка Алина Кашлинская будет выступать на международных соревнованиях за сборную Польши, сообщает сайт ФИДЕ.

Польский флаг появился в профиле спортсменки на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Алина Кашлинская – чемпионка Европы среди женщин 2019 года. Также в Польшу перешла россиянка Александра Мальцевская – чемпионка Европы в возрасте до 14 лет, чемпионка мира в возрасте до 20 лет.

На данный момент россиянам разрешено выступать на турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе.

Напомним, что ранее Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от международных соревнований на шесть месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1970850-rossiyskaya-shahmatistka-prinyala-reshenie-vystupat-za-polshu/