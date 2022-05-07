Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Юрий Авербах. Фото: ruchess.ru

Именитый шахматист и старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России.

Юрий Львович Авербах скончался сегодня, 7 мая, на 101-м году жизни. Он был старейшим гроссмейстером мира, выдающимся теоретиком, писателем и журналистом.

Причины смерти гроссмейстера пока не сообщаются.

Авербах родился 8 февраля 1922 года в Калуге.

Он впервые обратил на себя внимание еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников, но серьезных успехов добился уже после войны.

В 1949 и 1950 годах Авербах стал чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. Звание гроссмейстера получил в 1952 году. В 1954 году стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы (1957, 1965).

Участвовал и побеждал во множестве международных турниров. В 1965 году стал заслуженным мастером спорта СССР. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Авербах занимал 1 779-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1968490-umer-stareyshiy-grossmeyster-mira-yuriy-averbah/