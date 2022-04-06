Чемпионку мира по шашкам из России исключили из мирового рейтинга из-за ситуации в Украине

Игра в шашки. Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images)

Президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий лично исключил из мирового рейтинга семикратную чемпионку мира Тамару Тансыккужину, сообщает ТАСС.

"Персонально президент FMJD Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD.

В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий", – заявил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

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"Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Более того, насколько я знаю, действия совершены, а решения федерации-то нет. Сама процедура восстановления несложная, потому что данные есть, просто списки убраны.

Пока изучаем вопрос с апелляцией. Она должна быть подготовлена, мы пока не начинали работу. Мы консультируемся по этому вопросу с тренерским штабом, Министерством спорта и федерацией", - прокомментировала свое исключение из мирового рейтинга Тамара Тансыккужина.

Напомним, что ранее всемирная федерация шашек приостановила членство российской федерации шашек. Спортсмены из РФ, за исключением Тансыккужиной, по-прежнему числятся в рейтинге, но только в нейтральном статусе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1963735-chempionku-mira-po-shashkam-iz-rossii-isklyuchili-iz-mirovogo-reytinga-iz-za-situatsii-v-ukraine/