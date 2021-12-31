Казахстанка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам

Бибисара Асаубаева. Фото: twitter.com/FIDE_chess

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает NUR.KZ.

Бибисара Асаубаева выиграла женский чемпионат мира ФИДЕ по блицу 2021 года.

17-летняя спортсменка выиграла 13 из 17 партий, еще две свела вничью. Итого Асаубаева набрала 14 очков из 17 возможных. Следом за ней расположились две россиянки - Александра Костенюк и Ваентина Гунина.

Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по рапиду среди женщин.

Это первая золотая медаль Казахстана во взрослых шахматах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1949438-kazahstanka-bibisara-asaubaeva-stala-chempionkoy-mira-po-shahmatam/