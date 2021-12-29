Казахстанская шахматистка заняла второе место на чемпионате мира по рапиду

Бибисара Асаубаева: Wikipedia

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала второй на чемпионате мира по рапиду (15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход), который прошел в Польше, сообщает Sports.kz.

В заключительный день соревнований Бибисара Асаубаева сыграла три партии, и все с лидерами нынешнего ЧМ, которые входили в тройку призеров после 8 туров. Бибисара, имеющая звание международного мастера, обыграла сначала свою соотечественницу Асель Серикбай, затем сыграла вничью с чемпионкой мира Александрой Костенюк из России. И в решающем туре переиграла международного гроссмейстера из Грузии Нану Дзагнидзе.

В итоге, 17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева набрав 8,5 очков, стала серебряным призером ЧМ-2021 по рапиду. Золотая медаль у Александры Костенюк, а на третьей строчке разместилась российская шахматистка Валентина Гунина.

В пятерку лучших мирового первенства вошла еще одна казахстанская шахматистка — Асель Серикбай (5 место, 7,5 очков).

Третья представительница Казахстана Жансая Абдумалик стала 11-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1949060-kazahstanskaya-shahmatistka-zanyala-vtoroe-mesto-na-chempionate-mira-po-rapidu/