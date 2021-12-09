ФИДЕ отказалась проводить чемпионат мира по шахматам в Казахстане

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Всемирная федерация шахмат отменила чемпионат мира по блицу и рапиду, который должен был пройти в декабре в Казахстане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter организации.

Причиной отмены турнира ФИДЕ называет новые ограничения, которые ввело правительство Казахстана - обязательный 7-дневный карантин для въезжающих в страну.

"Правительство Казахстана и Казахстанская шахматная федерация сожалеют о неудобствах, вызванных отменой турнира, и выразили готовность провести это мероприятие в следующем году", - сообщил Twitter ФИДЕ.

Организация изучает альтернативные варианты проведения турнира и обещает опубликовать обновленную организацию к концу недели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1946054-fide-otkazalas-provodit-chempionat-mira-po-shahmatam-v-kazahstane/