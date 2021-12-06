В матче за шахматную корону норвежец Карлсен обыграл россиянина Непомнящего

Магнус Карлсен - Ян Непомнящий. Фото: metaratings.ru

Сегодня в Дубае норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий провели восьмую партию за титул чемпиона мира. После семи ничьих была одержана первая победа. Ее добился норвежский гроссмейстер, сообщает NUR.KZ.

"Обычно такая партия приводит к ничейному результату, но грубо "зевнул". Допустил ряд нелогичных решений.

Я защищался не лучшим образом, но после ошибки по ходу партии не было особого желания это делать.

В любом случае задача остается та же – выиграть. Теперь нужно одержать две победы", – приводит слова Непомнящего Sports.ru.

Напомним, всего шахматисты сыграют 14 партий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1945362-v-matche-za-shahmatnuyu-koronu-norvezhets-karlsen-obygral-rossiyanina-nepomnyaschego/