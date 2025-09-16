Чемпионок мира по боксу встретили в Алматы после невероятного успеха в Англии
В Алматы торжественно встретили женскую сборную Казахстана по боксу, вернувшуюся с чемпионата мира в Ливерпуле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По информации акимата, минувшей ночью в аэропорту Алматы торжественно встретили женскую сборную Казахстана по боксу, которая вернулась с чемпионата мира в Ливерпуле.
На турнире наши спортсменки завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, а также заняли первое место в общекомандном зачете.
"На торжественную встречу приехали спортивное сообщество Алматы, родные, друзья и поклонники чемпионок. Они тепло поздравили спортсменок с историческим успехом, который стал гордостью для всего Казахстана.
Спортсменки поблагодарили болельщиков и всю страну за поддержку, пообещав, что это лишь начало новых побед", - рассказали в акимате.
Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.
Мы писали, мужская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями в активе. Чемпионами планеты 2025 года стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай.
Женская команда Казахстана завоевала на чемпионате мира World Boxing шесть медалей. Победительницами ЧМ-2025 стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева. В общем итоговом медальном зачете национальная сборная Казахстана заняла первое место.
