Геннадий Головкин наградил Торехана Сабырхана после триумфа на чемпионате мира по боксу (видео)
Опубликовано:
Председатель Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин принял участие в награждении чемпиона мира Торехана Сабырхана, сообщает Sports.kz.
Головкин, который также является главой олимпийской комиссии World Boxing, принял участие церемонии награждения спортсменов, выигравших медали на чемпионате мира по боксу в Англии до 70 кг. Победителем в этой категории стал казахстанский боксер Торехан Сабырхан.
На кадрах видно, что Торехан поднимается на пьедестал, после чего к нему подошел Головкин и вручил золотую медаль. Головкин пожал руку победителю и довольно продолжительно поздравлял его, после чего организаторы включили гимн Казахстана.
Напомним, это была третья медаль высшей пробы чемпионата мира у мужской сборной Казахстана. Ранее две золотые награды завоевали Санжар Ташкенбай и старший брат Торехана Махмуд Сабырхан.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.
