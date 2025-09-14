Известный украинский боксер сенсационно проиграл в андеркарде боя Альварес — Кроуфорд

Украинский профессиональный боксер Сергей Богачук потерпел поражение от американца Брэндона Адамса на турнире в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены выступили в андеркарде боя мексиканца Сауля Альвареса и американца Теренса Кроуфорда.

Поединок в среднем весе (до 72,6 кг) продлился все десять раундов. Оба боксера активно атаковали, но рефери с большим отрывом признали сильнейшим Адамса, который считался явным аутсайдером боя по котировкам букмекеров. Он одержал победу единогласным решением судей (99:91, 98:92, 98:92).

Американец второй раз одолел украинца. Ранее они встречались в марте 2021 года, и тогда представитель США нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Теперь на счету 36-летнего Адамса 26 побед (16 — нокаутами) при четырех поражениях, одно из которых было досрочным.

Богачук проиграл в третий раз за карьеру. В активе 30-летнего украинца осталось 26 побед (24 — нокаутами). Ранее он владел временным чемпионским поясом WBC в первом среднем весе.

Напомним, на турнире в Лас-Вегасе также выступил казахстанец Иван Дычко. Рефери присудили двукратному олимпийскому призеру первое поражение на профессиональном ринге.

