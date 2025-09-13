Наталья Богданова стала четвертой финалисткой от сборной Казахстана на ЧМ-2025
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова в полуфинале чемпионата мира от World Boxing, который проходит в Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская спортсменка боролась за выход в финал в весовой категории до 70 килограммов против местной боксерши Шантель Рид.
Первый раунд забрала соперница со счетом 3:2. Во второй трехминутке борьба была активной, но судейские записки с тем же счетом вновь были в пользу спортсменки из Великобритании. В заключительном отрезке активнее была Богданова, что и принесло ей итоговую победу раздельным решением судей со счетом 3:2.
Таким образом, Наталья стала четвертой представительницей женской сборной Казахстана, которая выступит в финале ЧМ-2025. Ранее победы в полуфиналах одержали Назым Кызайбай, Аида Абикеева и Алуа Балкибекова.
Финалы чемпионата мира по боксу 2025 года пройдут завтра, 14 сентября.
