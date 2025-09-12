"Надо оставаться человеком": турецкая боксерша поцеловала соперницу из Казахстана
В Сети распространяется видео, как после поражения в четвертьфинале чемпионата мира турецкая боксерша Бусеназ Сюрменели поцеловала в лоб казахстанку Аиду Абикееву, передает NUR.KZ.
Казахстанская боксерша Аида Абикеева вчера одолела самую титулованную спортсменку мирового первенства, чемпионку Олимпиады-2024 - турчанку Бусеназ Сюрменали. Таким образом, Абикеева вышла в полуфинал и гарантировала как минимум бронзовую медаль чемпионата мира.
Сейчас в социальных сетях распространяется видео, на котором боксерша из Турции после окончания поединка поцеловала Абикееву в лоб.
В комментариях под видео пользователи соцсети оценили такой знак уважения к сопернице.
"Неважно, поражение или победа! Всегда надо оставаться человеком", - написал один из комментаторов.
"Она всегда тепло улыбается нашим девочкам и поддерживает их всем сердцем", - также написали под постом.
