Еще одна спортсменка из сборной Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Представительница женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева одержала вторую победу на чемпионате мира в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская спортсменка проводила поединок в 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов. Ее соперницей была представительница британской команды Люси Кингс-Уитли. Бой завершился победой Графеевой единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0.
Таким образом, казахстанка вышла в четвертьфинал и поборется за выход в полуфинальную стадию и гарантированную медаль мирового первенства против Ситоры Турдибековой из Узбекистана. Поединок этой стадии пройдет 10 сентября в дневной сессии.
Напомним, первый в истории чемпионат мира под эгидой Международной федерации World Boxing продлится до 14 сентября в английском городе Ливерпуле.
