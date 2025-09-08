Еще два казахстанских боксера поборются за выход в полуфинал и медаль чемпионата мира
Представители мужской сборной Казахстана Торехан Сабырхан и Сагындык Тогамбай одержали победы на стадии 1/8-й чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания), передает корреспондент NUR.KZ.
В пятый соревновательный день чемпионата мира по боксу в дневной сессии от мужской сборной Казахстана выступили два представителя.
В весовой категории до 70 килограммов свой второй бой на мировом первенстве проводил Торехан Сабырхан. Его соперником был нидерландец Финн Робертс Бос. Схватка завершилась раздельным решением судей в пользу казахстанского боксера с итоговым счетом 4:1. Таким образом, Сабырхан поборется за выход в полуфинал. Его оппонентом на этой стадии будет француз Макан Траоре.
Сагындык Тогамбай в дивизионе до 90 килограммов встречался с ирландским спортсменом Джеком Марли. Поединок завершился победой казахстанца раздельным решением судей с итоговым счетом 4:1. В четвертьфинале Тогамбай будет боксировать против Турабека Хабибуллаева из Узбекистана.
Поединки за выход в полуфинал и гарантированную медаль чемпионата мира в этих весах пройдут 10 сентября в дневной сессии.
