Казахстанка Аида Абикеева выиграла первый бой на чемпионате мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала победу в стартовом бою чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритании), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская спортсменка проводила поединок за выход в 1/8-ю финала мирового первенства от Международной федерации World Boxing в весовой категории до 65 килограммов. Ее соперницей была представительница Венгрии Луца Хамори.

По итогам первого раунда Абикеева проигрывала на всех судейских записках. Затем в двух других отрезках казахстанка забрала преимущество и смогла его удержать до конца боя и единогласным решением судей одержала победу - 5:0.

В 1/8 финала Абикеева встретится с Канг Сукён из Южной Кореи. Поединок за выход в четвертьфинал состоится 8 сентября в вечерней сессии.

Ранее, победу одержала другая представительница женской сборной Казахстана Карина Ибрагимова.

