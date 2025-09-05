Геннадий Головкин встретился с казахстанскими боксерами на чемпионате мира в Великобритании (видео)
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с отечественными боксерами, которые выступают на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), передает NUR.KZ.
Видео встречи Геннадия и Максима Головкиных со сборной Казахстана опубликовано на официальной странице в Instagram Казахстанской федерации бокса. GGG пообщался с боксерами перед важным стартом и произнес речь.
Напомним, Геннадий Головкин является председателем олимпийской комиссии World Boxing, под эгидой которой проходит первое мировое первенство в Ливерпуле. Чемпионат мира стартовал 4 сентября и продлится до 14 сентября. За медали на нём сражаются представители более чем 60 стран.
Первые победы на чемпионате мира уже одержали Сагындык Тогамбай в весовой категории до 90 килограммов и Карина Ибрагимова в дивизионе до 57 килограммов.
