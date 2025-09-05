Казахстанский боксер одержал первую победу на чемпионате мира — 2025
Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай с победы стартовал на чемпионате мира, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает корреспондент NUR.KZ.
В первый соревновательный день от мужской сборной Казахстана выступал Сагындык Тогамбай. В поединке 1/16 финала весовой категории до 90 килограммов его соперником был представитель Великобритании Айзек Око.
Схватка за выход в 1/8 финалазавершилась победой казахстанского боксера раздельным решением судей с итоговым счетом 3:2.
Таким образом, Тогамбай вышел во второй круг соревнований.
Ранее женская сборная Казахстана понесла первую потерю. С поражения на мировом первенстве стартовала Элина Базарова в весовой категории до 54 килограммов.
