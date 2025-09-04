Сборная Казахстана с поражения начала выступление на чемпионате мира по боксу
Представительница женской сборной Казахстана по боксу Элина Базарова проиграла в первом поединке на чемпионате мира, который сегодня стартовал в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
В первый соревновательный день мирового первенства по боксу от Международной федерации World Boxing, который проходит в английском городе Ливерпуле, от женской сборной выступала Элина Базарова.
В стартовом поединке в весовой категории до 54 килограммов ее соперницей была спортсменка из Узбекистана Нигина Уктамова. Поединок 1/16 финала завершился поражением Базаровой с итоговым счетом 0:5.
Таким образом, для сборной Казахстана это первая потеря на чемпионате мира.
В первый соревновательный день выступит также представитель мужской национальной команды Сагындык Тогамбай. Он поборется за выход в 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов против британца Айзека Око.
