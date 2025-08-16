Таджикистанский боксер выиграл бой за чемпионский пояс в США

Профессиональный боксер Мухаммадхуча Якубов, представляющий Таджикистан, одержал очередную победу на турнире в Плант-Сити (штат Флорида, США), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсмена с американцем Уильямом Фостером-третьим возглавило кард. Бой прошел в лимите второго полулегкого веса (до 59 кг).

Поединок продлился все десять раундов, по итогам которых Якубов одержал победу решением большинства судей (98:92, 95:95, 98:92).

30-летний таджикистанец выиграл пятый подряд бой и стал обладателем пояса WBC USA во втором полулегком весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 23 победы (12 — нокаутами) при одном поражении.

У Фостера-третьего прервалась серия из двух выигранных боев. Теперь на счету 31-летнего американца 19 побед (11 — нокаутами) при трех поражениях.

