Таджикистанский боксер выиграл бой за чемпионский пояс в США
Опубликовано:
Профессиональный боксер Мухаммадхуча Якубов, представляющий Таджикистан, одержал очередную победу на турнире в Плант-Сити (штат Флорида, США), передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсмена с американцем Уильямом Фостером-третьим возглавило кард. Бой прошел в лимите второго полулегкого веса (до 59 кг).
Поединок продлился все десять раундов, по итогам которых Якубов одержал победу решением большинства судей (98:92, 95:95, 98:92).
30-летний таджикистанец выиграл пятый подряд бой и стал обладателем пояса WBC USA во втором полулегком весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 23 победы (12 — нокаутами) при одном поражении.
У Фостера-третьего прервалась серия из двух выигранных боев. Теперь на счету 31-летнего американца 19 побед (11 — нокаутами) при трех поражениях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2275947-tadzhikistanskiy-bokser-vyigral-boy-za-chempionskiy-poyas-v-ssha/
