Сборная Казахстана по боксу завоевала пять золотых медалей на чемпионате Азии

Представитель молодежной сборной Казахстана по боксу U-22 Темирлан Мукатаев стал победителем чемпионата Азии в Бангкоке (Таиланд), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец проводил финальный поединок в весовой категории до 90 килограммов против узбекистанского спортсмена Шахзода Полвонова. Схватка за золотую медаль чемпионата Азии завершилась победой Мукатаева раздельным судейским решением с итоговым счетом 3:2.

Таким образом, молодежная сборная Казахстана не старше 22 лет завершила выступление на континентальном первенстве с пятью золотыми медалями в активе. Чемпионами турнира стали Темирлан Мукатаев, Санжарали Бегалиев, Гульназ Бурибаева, Бакыт Сейдыш, а также Нурислам Калдыбаев.

Напомним, днем ранее завершился молодежный чемпионат Азии в возрастной категории до 19 лет, на котором сборная Казахстана отметилась 13 завоеванными наградами.

