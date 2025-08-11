Сборная Казахстана по боксу завоевала пять золотых медалей на чемпионате Азии
Опубликовано:
Представитель молодежной сборной Казахстана по боксу U-22 Темирлан Мукатаев стал победителем чемпионата Азии в Бангкоке (Таиланд), передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанец проводил финальный поединок в весовой категории до 90 килограммов против узбекистанского спортсмена Шахзода Полвонова. Схватка за золотую медаль чемпионата Азии завершилась победой Мукатаева раздельным судейским решением с итоговым счетом 3:2.
Таким образом, молодежная сборная Казахстана не старше 22 лет завершила выступление на континентальном первенстве с пятью золотыми медалями в активе. Чемпионами турнира стали Темирлан Мукатаев, Санжарали Бегалиев, Гульназ Бурибаева, Бакыт Сейдыш, а также Нурислам Калдыбаев.
Напомним, днем ранее завершился молодежный чемпионат Азии в возрастной категории до 19 лет, на котором сборная Казахстана отметилась 13 завоеванными наградами.
