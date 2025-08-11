Казахстанец Санжарали Бегалиев стал чемпионом Азии по боксу

Представитель молодежной сборной Казахстана по боксу Санжарали Бегалиев завоевал золотую медаль чемпионата Азии, который проходит под эгидой Международной федерации World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальном поединке чемпионата Азии по боксу в весовой категории до 80 килограммов от сборной Казахстана выступил Санжарали Бегалиев. В схватке за медаль высшей пробы он боксировал против представителя Узбекистана Рахматулло Бойматова. Поединок завершился победой Бегалиева раздельным решением судей со счетом 3:2.

Таким образом, это четвертая золотая медаль для молодежной сборной Казахстана в возрастной категории не старше 22-х лет. Ранее, победителями турнира стали Гульназ Бурибаева и Бакыт Сейдыш, а также Нурислам Калдыбаев.

В копилке отечественной команды также четыре серебряные медали. Их сборной принесли Шыгула Налибай (75 кг), Асель Токтасын (80 кг), Илья Калинин (65 кг) и Нурбек Мурсал (70 кг).

Напомним, днем ранее завершился молодежный чемпионат Азии в возрастной категории до 19 лет, на котором сборная Казахстана отметилась 13 завоеванными наградами.

