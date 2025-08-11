Казахстанский спортсмен принес сборной третье золото чемпионата Азии по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу U-22 Нурислам Калдыбаев стал победителем молодежного чемпионата Азии от Международной федерации World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.

На молодежном чемпионате Азии по боксу в финальных поединках начали выступление представители мужском сборной Казахстана не старше 22 лет.

В весовой категории до 60 килограммов казахстанский боксер Нурислам Калдыбаев одержал победу над узбекистанцем Шохрухом Абдумаликовым. Поединок завершился раздельным решением судей с итоговым счетом 3:2 в пользу казахстанца.

Таким образом, это третья золотая медаль для сборной U-22 на текущем континентальном первенстве. Ранее, чемпионками турнира стали Гульназ Бурибаева и Бакыт Сейдыш.

В копилке отечественной команды также четыре серебряные медали. Их сборной принесли Шыгула Налибай (75 кг), Асель Токтасын (80 кг), Илья Калинин (65 кг) и Нурбек Мурсал (70 кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.