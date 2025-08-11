Казахстанка выиграла в дуэли с узбекистанкой и стала победительницей чемпионата Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу до 22 лет Бакыт Сейдыш завоевала золотую медаль молодежного чемпионата Азии, который проходит в Бангкоке (Таиланд), передает корреспондент NUR.KZ.

В Бангкоке продолжаются финальные поединки молодежного чемпионата Азии по боксу. В решающей схватке весовой категории до 70 килограммов казахстанка Бакыт Сейдыш единогласным решением судей (со счетом 5:0) одержала победу над представительницей Узбекистана Ойшой Таировой.

Таким образом, это уже вторая золотая медаль женской команды на текущем молодежном континентальном первенстве. Ранее, победительницей турнира в весе до 48 килограммов стала Гульназ Бурибаева.

В активе отечественной сборной также две серебряные награда, ее принесли Шугыла Налибай в категории до 75 килограммов, уступившая в финале китайской спортсменке, и Асель Токтасын в дивизионе до 80 килограммов, проигравшая представительнице Индии.

