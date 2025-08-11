Сборная Казахстана завоевала золото молодежного чемпионата Азии в еще одной возрастной категории
Представительница сборной Казахстана по боксу U-22 Гульназ Бурибаева стала победительницей молодежного чемпионата Азии, передает корреспондент NUR.KZ.
На молодежном чемпионате Азии, который проходит в Бангкоке (Таиланд), стартовали финальные поединки в возрастной категории не старше 22-х лет.
Первую золотую медаль сборной Казахстана в этом возрасте принесла представительница женской команды Гульназ Бурибаева. Спортсменка одержала победу в финале в весовой категории до 48 килограммов. Ее соперницей была Робияхон Бахтиерова из Узбекистана. Поединок за золото завершился единогласным решением судей в пользу казахстанки.
Напомним, днем ранее, 10 августа завершились финалы в возрастной категории не старше 19 лет, по итогам которых сборная Казахстана вошла в топ-6 итогового медального зачета.
