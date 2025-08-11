Сразу два боксера умерли, один попал в больницу после вечера бокса в Японии

В Японии после вечера бокса умерли сразу два спортсмена, получившие во время боев тяжелые травмы головы. Еще один спортсмен находится в больнице, передает Sports.kz.

Как пишет издание, сам вечер бокса прошел 2 августа. На нем выступали в числе прочих боксеры Сигетоси Котари и Хиромаса Уракава.

По данным издания, Котари провел поединок в 12 раундов с Яматой Хатой. После поединка Котари был госпитализирован. Он несколько дней находился в коме, а после операции 8 августа на головном мозге врачи констатировали его смерть.

Хиромаса Уракава провел бой с Едзи Саито. В восьмом раунде Уракава проиграл нокаутом. После боя его госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не удалось - его не стало 9 августа.

Более того, по информации японских СМИ, Ямато Хата также находится в больнице в критическом состоянии.

Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на смерти спортсменов и принесла соболезнования их близким.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и всему японскому боксерскому сообществу в это невероятно тяжелое время", - заявил в организации.

Напомним, в конце июля в Аргентине ушла из жизни бывшая чемпионка мира по боксу в четырех весовых категориях Алехандра Оливерас. Ей было 47 лет.

