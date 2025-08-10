Стало известно, какое место заняла сборная Казахстана в медальном зачете ЧА по боксу

Молодежная сборная Казахстана по боксу до 19 лет завоевала на чемпионате Азии от World Boxing в Бангкоке (Таиланд) 13 медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

На завершившимся молодежном чемпионате Азии от Международной федерации World Boxing сборная Казахстана до 19 лет завоевала 13 медалей, из которых две золотые, пять серебряных и шесть бронзовых.

Чемпионами турнира стали Расул Асанханов в весовой категории до 90 килограммов и Куралай Егинбайкызы в дивизионе до 80 килограммов.

В общем итоговом медальном зачете казахстанская команда заняла пятое место. Лучшими стали боксеры из Узбекистана, в активе семь золотых, три серебряных и три бронзовых медали. В топ-3 также вошли сборные Индии (три золотые, семь серебряных и четыре бронзовых медали) и Китая (три золотые, одна серебряная, пять бронзовых). Хозяйка турнира команда Таиланда с тремя золотыми медалями опередила Казахстан и расположилась на четвертом месте.

Завтра, 11 августа, за медали азиатского первенства поборются боксеры не старше 22 лет.

