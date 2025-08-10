Сборная Казахстана завоевала второе золото на чемпионате мира по боксу

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Расул Асанханов одержал победу в финальном поединке молодежного чемпионата мира U-19, который проходит в Бангкоке (Таиланд), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен в финале весовой категории до 90 килограммов встречался с представителем Индии Хемантом Сангваном. Поединок завершился победой Асанханов раздельным решением судей. Таким образом Расул стал единственным обладателем золотой медали чемпионата мира от World Boxing среди мужской молодежной сборной Казахстана до 19 лет.

Отметим, ранее серебряными призерами соревнований стал Адилет Тортубек в весовой категории до 60 килограммов, Бейбарыс Аширбай в дивизионе до 70 килограммов, Тимур Тайбеков в весе до 80 килограммов, Нурсултан Кыстаубай в категории до 85 килограммов.

Ранее, мы рассказывали о том, как завершила выступление на молодежном чемпионате мира женская сборная Казахстана не старше 19 лет.

Завтра, 11 августа, пройдут финальные поединки мирового первенства в возрастной категории до 22 лет.

