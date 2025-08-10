jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Вторая смерть на одном турнире: стало известно о новой трагедии в боксе

      Опубликовано:

      Японский боксер Хиромаса Уракава
      Хиромаса Уракава. Фото: Пресс-служба WBO

      Профессиональный японский боксер Хиромаса Уракава скончался на 29-м году жизни вскоре после боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Всемирную боксерскую организацию (WBO).

      Спортсмен выступал на турнире в Токио 2 августа. Он проиграл своему соотечественнику Едзи Саито техническим нокаутом в восьмом раунде.

      По ходу поединка Уракава получил тяжелые травмы головы. Ему потребовались госпитализация и операция в связи с внутричерепным кровоизлиянием. Врачи провели трепанацию черепа и боролись за жизнь спортсмена, но в субботу он скончался.

      "Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и японскому боксерскому сообществу в это невероятно сложное время", — говорится в заявлении WBO.

      Уракава стал вторым участником упомянутого турнира, который ушел из жизни после боя. Днем ранее в WBO сообщили о смерти японца Сигетоси Котари. Спортсмену также было 28 лет, он умер от аналогичных травм после титульного поединка.

      Добавим, что Уракава на профессиональном ринге одержал десять побед при четырех поражениях.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

