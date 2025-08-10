Вторая смерть на одном турнире: стало известно о новой трагедии в боксе

Профессиональный японский боксер Хиромаса Уракава скончался на 29-м году жизни вскоре после боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Всемирную боксерскую организацию (WBO).

Спортсмен выступал на турнире в Токио 2 августа. Он проиграл своему соотечественнику Едзи Саито техническим нокаутом в восьмом раунде.

По ходу поединка Уракава получил тяжелые травмы головы. Ему потребовались госпитализация и операция в связи с внутричерепным кровоизлиянием. Врачи провели трепанацию черепа и боролись за жизнь спортсмена, но в субботу он скончался.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и японскому боксерскому сообществу в это невероятно сложное время", — говорится в заявлении WBO.

Уракава стал вторым участником упомянутого турнира, который ушел из жизни после боя. Днем ранее в WBO сообщили о смерти японца Сигетоси Котари. Спортсмену также было 28 лет, он умер от аналогичных травм после титульного поединка.

Добавим, что Уракава на профессиональном ринге одержал десять побед при четырех поражениях.

