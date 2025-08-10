Казахстанская боксерша взяла золото чемпионата Азии в Бангкоке (фото, видео)

Казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выиграла в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

О победе спортсменки сообщает Казахстанская федерация бокса в Instagram-аккаунте.

Так, в финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов на турнире среди спортсменок до 19 лет Егинбайкызы сразилась с индианкой Критикой Васан и добилась победы раздельным решением судей.

Таким образом, Куралай Егинбайкызы принесла Казахстану первую золотую медаль на турнире.

Еще одна отечественная спортсменка Аяжан Ермек уступила в финале весовой категории до 57 килограммов. В решающем поединка она потерпела поражение от индианки Мускан и стала серебряной медалисткой.

С бронзовыми наградами завершили чемпионат Азии в возрастной категории U19 казахстанки Айым Танкибаева (до 51 кг), Жанель Имантаева (до 54 кг), Алина Кудайгенова (до 60 кг), Акбота Есимбекова (до 65 кг) и Сабина Жаксылык (до свыше 80 кг).

На днях мы писали, что четыре представительницы сборной Казахстана поборются за золото чемпионата Азии по боксу среди спортсменок не старше 22 лет - Гульназ Бурибаева (весовая категория до 48 кг), Бакыт Сейдыш (до 70 кг), Шыгула Налибай (до 75 кг) и Асель Токтасын (свыше 80 кг).

