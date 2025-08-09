Профессиональный боксер умер в 28 лет после титульного боя

Японский профессиональный боксер Сигетоси Котари скончался на 29-м году жизни после боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Всемирную боксерскую организацию (WBO).

2 августа спортсмен проводил поединок со своим соотечественником Ямато Хатой. На кону стоял чемпионский пояс Восточной и тихоокеанской боксерской федерации во втором полулегком весе (до 59 кг).

Бой продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей. Хата защитил титул.

По ходу поединка Котари получил тяжелую травму головы. После боя его госпитализировали, в больнице спортсмену провели операцию. Однако через несколько дней 28-летний японец скончался.

"Мир бокса оплакивает трагическую кончину японского бойца Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных во время боя за титул 2 августа. Воин на ринге. Боец по духу. Ушёл слишком рано. Наши мысли и молитвы с его семьей, командой и всем японским боксерским сообществом", — говорится в заявлении WBO.

За время профессиональной карьеры Котари одержал восемь побед при двух ничьих и двух поражениях.

