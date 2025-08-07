Четыре представительницы сборной Казахстана поборются за золото чемпионата Азии по боксу

Представительницы молодежной женской сборной Казахстана по боксу выступили в полуфинальных поединках чемпионата Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередной соревновательный день молодежного азиатского первенства в Таиланде прошли полуфинальные поединки, по итогам которых определились финалисты от женской сборной Казахстана.

За золотые медали чемпионата Азии поборются сразу четыре казахстанки. Гульназ Бурибаева (весовая категория до 48 килограммов), Бакыт Сейдыш (до 70 килограммов), Шыгула Налибай (до 75 килограммов) и Асель Токтасын (свыше 80 килограммов).

Ранее пять представителей мужской команды Казахстана вышли в финал азиатского первенства.

Таким образом, от молодежной отечественной сборной в решающих боях выступят девять спортсменов.

Финалы чемпионата Азии пройдут 11 августа.

