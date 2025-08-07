"Хватит жить прошлым": Жанибек Алимханулы назвал трусом чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы продолжает провоцировать доминиканца Карлоса Адамеса, чтобы тот принял его вызов на бой, передает NUR.KZ.

На этот раз Алимханулы отреагировал на публикацию Адамеса в соцсети Х - доминиканский боксер поделился снимком, сделанным перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко в 2021 года. Тогда Адамеса выиграл бой решением судей.

Алимханулы перепостил публикацию на свою страницу в Х, призвав Адамеса забыть о прошлом.

"Перестань жить прошлым! Если бы ты согласился драться со мной, вместо этого фото был бы плакат с нашим боем! Трус", - подписал казахстанец публикацию.

Stop living in the past!

If you had agreed to fight me, there would be a fight poster of us instead of this photo!

Coward. https://t.co/e94ppQEqzz — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) August 6, 2025

Отметим, Карлос Адамес является обладателем пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, а Алимханулы - по версии WBO и IBF. Ранее он неоднократно бросал вызов Адамесу, чтобы провести объединительный поединок и стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Напомним, Карлос Адамес защитил пояс чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) в конце февраля. На ринге он встретился с британцем Хамзой Ширазом. Поединок завершился ничьей.

Сейчас в активе Адамеса 24 победы, 18 из которых — нокаутами.

А Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут.

На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев, 12 из них — нокаутами.

К слову, ранее Алимханулы сообщил, что отправился в США для подготовки к следующему бою. Состоится он, вероятнее всего, в ноябре.

