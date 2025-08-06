Пять казахстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата мира
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В Бангоке (Таиланд) проходит молодежный чемпионат мира по боксу U-22 от Международной федерации World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день прошли полуфинальные поединки, по итогам которых определились финалисты. От сборной Казахстана в бои за золотые медали мирового первенства пробились пять представителей.
В весовой категории до 60 килограммов казахстанец Нурислам Калдыбаев победил нокаутом представителя Бутана Дечена Дорджи и вышел в финал.
В дивизионе до 65 килограммов на отказе соперника в решающий поединок вышел Илья Калинин.
В весе до 70 килограммов Нурбек Мурсал единогласным решением судей одержал победу над малайзийцем Мухаммадом Арифом Айманом.
Санжарали Бегалиев в категории до 80 килограммов и Темирлан Мукатаев в весе до 90 килограммов также выиграли полуфинальные поединки и поборются за золото чемпионата мира.
Финальные бои мирового первенства пройдут 11 августа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2272650-pyat-kazahstanskih-bokserov-vyshli-v-final-molodezhnogo-chempionata-mira/
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