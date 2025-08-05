Федерация бокса Узбекистана сделала заявление о допинг-скандале олимпийского чемпиона

Федерация бокса Узбекистана выступила с официальным заявлением по ситуации с отстранением олимпийского чемпиона 2024 года Лазизбека Муллажонова из-за нарушения антидопинговых правил, передает NUR.KZ.

Ранее появилась информация об отстранении Лазизбека Муллажонова из-за применения запрещенных веществ.

Федерация заявила, что информация о лишении боксера золотой медали Олимпийских игр в Париже не соответствует действительности.

"Федерация бокса Узбекистана сообщает, что на данный момент Муллажонов продолжает свою профессиональную карьеру. Наш спортсмен всегда строго соблюдал антидопинговые правила, и все его предыдущие тесты давали отрицательные результаты. Однако 11 июня текущего года в соответствии с Международными антидопинговыми правилами у спортсмена был взят допинг-тест, и Международное тестирующее агентство (ITA) сообщило о возможном обнаружении запрещенных веществ.

Причиной этого могло стать то, что после Олимпийских игр Париж-2024, 19 ноября 2024 года, спортсмен перенес процедуру пересадки волос в частной клинике города Ферганы. В ходе четырехэтапной операции и последующего лечения ему могли быть назначены лекарственные препараты, содержащие некоторые запрещенные вещества.

Федерация бокса Узбекистана и Лазизбек Муллажонов предоставили ITA все необходимые документы по данному вопросу и ожидают окончательного решения.

Официально заявляем, что распространяемая в соцсетях информация о лишении золотой медали Олимпиады-2024 из-за нарушения антидопинговых правил не имеет оснований, и данная ситуация не повлияет на олимпийский результат",- гласит заявление организации в социальных сетях.

Напомним, это не первый случай с отстранением узбекистанских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил.

В начале июля на два года был дисквалифицирован двукратный олимпийский чемпион таеквондист Улугбек Рашитов.

По информации ITA, Рашитова отстранили от соревнований из-за того, что он трижды не предоставил информацию о своем местонахождении.

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