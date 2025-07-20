"Сделаем бой по ММА": Усик провел дуэль взглядов с блогером-боксером Джейком Полом

Украинец Александр Усик провел дуэль взглядов с американским блогером и профессиональным боксером Джейком Полом, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменов.

В субботу Усик выступил в главном событии турнира на лондонском стадионе "Уэмбли". В пятом раунде он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Среди почетных гостей мероприятия был Пол. После боя он поднялся на ринг и поздравил Усика. Затем украинец и американец провели дуэль взглядов. Видео со стердауном опубликовано в совместном посте спортсменов.

"Поздравляю одного из величайших тяжеловесов всех времен с грандиозной победой. Я тебя очень уважаю. Теперь мы делаем бой по ММА для всего мира", — написал Пол и отметил свою промоутерскую компанию.

Ранее американец уже заявлял о такой идее. Сам украинец на пресс-конференции после победы над Дюбуа допустил, что может побиться с Полом по правилам смешанных единоборств, но акцентировал внимание на том, что пока ему нужен отдых.

При этом 28-летний блогер из США выступал только в профессиональном рекорде. Он одержал 12 побед (семь — нокаутами) при одном поражении. 38-летний Усик выиграл все 24 боя на профессиональном ринге (15 — нокаутами).

Напомним, что в интервью после победы над Дюбуа украинец перечислил потенциальных соперников по следующему поединку, среди которых не было Пола.

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